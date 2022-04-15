

أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء اليوم الجمعة، اندلعت مواجهات عنيفة بين المواطنين وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص المعدني، وقنابل الغاز ما أدى لإصابة ثلاثة مواطنين في الأطراف عولجوا ميدانيا.

وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية، مراد شتيوي، بأن مسيرة انطلقت بدعوة من حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» في إقليم قلقيلية، نصرة لأهالي القدس المحتلة، الذين يتصدون لاقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين والمعتكفين داخله، وتنديدا بعمليات القتل والإعدامات التي ينفذها بحق أبناء الشعب الفلسطيني.