محلل بارز: تزايد الضغوط سيؤدي إلى فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على قطاع الطاقة الروسي

قال دانيال يرجين أحد أشهر محللي الطاقة في العالم إن أوروبا ربما تبدأ في فرض عقوبات على إمدادات الطاقة الروسية قريبا، رغم أنه لن يكون من السهل على التكتل خفض وارداته من الغاز الطبيعي بشكل سريع، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وأضاف يرجين مؤلف كتاب "الخريطة الجديدة: الطاقة والمناخ وصدام الأمم" في مقابلة مع تليفزيون بلومبرج اليوم الخميس، :"أعتقد أننا سنبدأ في رؤية عقوبات" مضيفا ، أن الضغوط تصاعدت

في غضون الأسبوعين الماضيين على الدول لاتخاذ مزيد من الإجراءات لعزل روسيا مع استمرار غزوها لأوكرانيا.

وأوضح يرجين أنه سيكون من الأسهل على أوروبا خفض وارداتها من النفط الخام الروسي بدلا من الغاز الطبيعي، حيث تعتمد أوروبا على موسكو في نحو 40٪ من استهلاكها من الغاز.