صدور الترجمة الإنجليزية لكتاب «سيرة الرواية المحرمة» لمحمد شعير

صدرت الترجمة الإنجليزية لكتاب "أولاد حارتنا: سيرة الرواية المحرمة" للكاتب الصحفي محمد شعير، وسط احتفاء من الوسط الثقافي والأدبي.

صدر كتاب الصحفي محمد شعير عن دار العين للنشر حيث رصد فيه شعير السياق السياسي والثقاقي الذي تزامن مع صدور رواية أولاد حارتنا.

وجاء ضمن أجواء الكتاب نبذة: "ليست "أولاد حارتنا" مجرد رواية يطرح فيها نجيب محفوظ أسئلته حول العدل والحرية، إنها حكايتنا مع السلطة، كل سلطة، حكاية مجتمعنا نفسه وشوقه للتفكير خارج الصناديق الضيقة. بدت رواية "أولاد حارتنا" على مدى أكثر من نصف قرن كنزًا سياسياً، تتصارع عليه كل القوى السياسية، والدينية وتحاول توظيفه لمصلحتها الخاصة، ورمزًا لمعارك ثقافية وسياسية واجتماعية، تتخذ كل فترة شكلاً جديدًا، وشملت ساسة ورجال دين، وأباء، وقتلة، ومؤسسات، وتبلغ ذروتها بمحاولة اغتيال على يد شاب لم يقرأ حرفا باستثناء فتاوى شيوخه.

ويقول شعير في نبذة الكتاب، إنه عبر رحلة بحث فى مئات الوثائق والدوريات، وبلغة تمزج بين السرد بتقنيات السينما التسجيلية، يلتقط محمد شعير دراما اللحظة المتوترة التى أثارتها رواية "أولاد حارتنا" ليتجاوز كونها أزمة فى حياة صاحبها، بل وسيلة لقراءة آليات وتفكير المجتمع.