الانتخابات الرئاسية في جالاتا سراي تطيح بمدرب مصطفى محمد

أشار رجلا الأعمال التركيان المرشحان لرئاسة نادي جالطة سراي، أحد أكثر الأندية نجاحا في تركيا، إلى أنهما سوف يسعيان للبحث عن بديل للمدرب الكتالوني دومنيك تورنت في حال وصولهما إلى رئاسة النادي من خلال الانتخابات المقرر إقامتها في 30 أبريل الجاري.

وقال المستثمر المالي إسريف هامشي أوجلو، أحد المرشحين للرئاسة، الليلة الماضية، إن "تورنت ليس في خططنا على المدى المتوسط أو الطويل. إن الفريق المحترف الذي سيقود كرة القدم لديه قائمة بمرشحين يتوافق حمضهم النووي مع جالطة سراي".

وصرح منافسه، متين أوزتورك "علينا الانتظار لنهاية الموسم. المدرب الذي لدينا الآن يحقق نتائج سيئة، لكن هناك عقد ساري المفعول".

وتابع "الأمر الأهم هو أن يواصل جالطة سراي التقدم. إذا كان هناك تغيير في المدرب خلال رئاستنا، فستكون رغبتنا في التعاقد مع مدرب تركي".

وتولى تورنت المسؤولية في يناير الماضي، خلفا للمدرب التركي الأسطوري فاتح تريم، حيث كان الفريق يحتل المركز 12 في الدوري التركي الممتاز، الذي اعتاد الهيمنة على قمته.

ومع ذلك، في المباريات الـ 14 التي خاضها الفريق منذ ذلك الحين تحت قيادة تورنت، حقق الفوز في 4 مباريات فقط وخسر 7 أخرى، وتراجع الفريق مركزين آخرين، وأصبح تورنت المدرب الأقل نجاحا في تاريخ النادي، برصيد 1.17 نقطة في المباراة الواحدة.

وأشار هامشي أوجلو إلى أنه لو كان رئيسا للنادي لم يكن ليطرد تريم في منتصف الموسم، ولم يكن ليختار تورنت، لكنه استبعد في الوقت نفسه إعادة "الإمبراطور" الذي درب الفريق في 4 مناسبات.

وأشارت الصحافة الرياضية التركية إلى أن الرئيس المستقبلي لجالطة سراي الذي يضم في صفوفه مهاجم المنتخب الوطني مصطفى محمد، سواء كان هامشي أوجلو أو أوزتورك، سيحاول التفاوض مع تورنت على تخفيض الشرط الجزائي، الذي تبلغ قيمته 1.5 مليون يورو، بشرط إنهاء العقد قبل أوانه، الذي ينتهي في يونيو 2023.

يذكر أن الدوري التركي الممتاز سينتهي في 22 مايو المقبل، لكن حتى إذا تمكن تورنت من الفوز بالمباريات الست المتبقية، فسيكون الفريق بعيدا عن الصدارة، فضلا عن استياء الجماهير الطبيعي إزاء هذا الوضع.