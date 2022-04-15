ضمن فعاليات برنامج الأوبرا الرمضاني يقام 3 أمسيات متنوعة بالقاهرة والاسكندرية حيث تنطلق الليالي العربية والإسلامية في التاسعة مساء السبت المقبل على المسرح الصغير بسهرة تقام بالتعاون مع سفارة فلسطين بالقاهرة تحييها فرقة كورال عباد الشمس بقيادة الفنان أحمد صبرى.

وتتضمن مجموعة من الأغنيات والأهازيج الوطنية أبرزها يا يمه، وين ع رام الله، موطني ، على دلعونه ، عاليادي، بكتب اسمك يابلادي، يا فلسطينية، يا ظريف الطول الى جانب تابلوهات من الدبكة الفلسطينية لفرقة الفالوجا للفنون الشعبية.

وفي التاسعة والنصف على المسرح الكبير يقدم اوركسترا القاهرة السيمفونى حفلا بمصاحبة عازفة الكمان ميرنا سرور ويتناوب على قيادته عدد من الدارسين الدوليين المتقدمين للحصول على درجة الماجستير فى القيادة يتضمن مجموعة من الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منها طائر النار لسترافينيسكى، كونشيرتو الفيولينة والاوركسترا لبيتهوفن والسيمفونية الرابعة لبرامز .

وبالتزامن على مسرح سيد درويش "اوبرا الإسكندرية" تتغنى التونسية غالية بن علي مختارات من اعمال تراث الموسيقى العربية التي اشتهرت بتقديمها منها يا مسافر وحدك، انسى الدنيا، لامونى اللى غارو منى، عرفت الهوى والف ليلة وليلة إلى جانب عدد من أعمالها الخاصة منها روميو وليلى، كتابى يا سيدى، هيمتنى وقضيت.