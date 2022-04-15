تواصل مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، احتفالاتها بـ العيد القومي الخامس والأربعين للمدينة؛ إذ بدأت الاحتفالات بحفل إفطار حضره رجالات المدينة والأجهزة التنفيذية في محافظة الشرقية، وعلى رأسهم الدكتور ممدوح غراب، محافظة الشرقية، قبل افتتاح معرضي صُناع العاشر ومكافحة الغلاء لتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مُخفضة، وقبل ساعات، اختتمت فعاليات دورة بارالمبية في تنس الطاولة بمشاركة 11 نادٍ.

الدورة البارالمبية أُقيمت في نادي الصفوة الرياضي بمدينة العاشر من رمضان، بمشاركة 36 لاعب ولاعبة يُمثلون 11 نادٍ من داخل وخارج مدينة العاشر من رمضان.

أقيم حفل الختام وسط حضور بارز لأبناء وأهالي المدينة والقيادات التنفيذية، بحضور المهندس خالد الصالحي، رئيس الاتحاد الإفريقى لتنس الطاولة، وحسني فؤاد، نائب رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة، وطه بدير، مدير منتخب مصر البارالمبي، ومسؤول الألعاب البارالمبية في اتحاد تنس الطاولة، بالإضافة إلى عاطف عبدالكريم، رئيس لجنة المسابقات.

حفل الختام شهد كذلك حضور أعضاء مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان، أحمد عبدالرؤوف، وكيل مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان، وكلٍ من: عبير عبدالعزيز وكريم يحيى وأحمد عبدالوهاب، أعضاء مجلس الأمناء، ووهبة الجمل وأسامة أبو زيد، عضوي مجلس إدارة نادي الصفوة الرياض، وإبراهيم بحلاق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وأشرف الدوكار، رئيس اتحاد العمال بمدينة العاشر من رمضان.

وفي ختام الحفل، تم تكريم الأندية المشاركة واللاعبين الفائزين في الدورة البارالمبية.