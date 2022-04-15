روسيا تطرد 18 دبلوماسيا أوروبا في خطوة انتقامية

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طردت روسيا 18 دبلوماسيا من بعثة الاتحاد الأوروبي في موسكو، في رد انتقامي لطرد سابق لمبعوثين روس لدى التكتل الأوروبي.

وأعلنت عن ذلك وزارة الخارجية في موسكو اليوم الجمعة، قائلة إن الاتحاد الأوروبي "يدمر باستمرار بنية الحوار والتعاون الثنائي الذي نشأ طوال عقود".

تأتي الأنباء بعدما أعلنت بروكسل أن 19 مسؤولا بالبعثة الدائمة لروسيا لدى الاتحاد الأوروبي غير مرغوب فيهم، متهمة إياهم بالقيام بأنشطة تخالف وضعهم الدبلوماسي.

كما طرد عدد كبير من دول الاتحاد الأوروبي دبلوماسيين روس خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وندد الاتحاد الأوروبي في بيان بقرار روسيا باعتباره "خطوة انتقامية بحتة".

وجاء في البيان الذي أصدره المتحدث باسم الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو إن “مسار العمل الذي اختارته روسيا سيزيد من تعميق عزلتها الدولية بشكل أكبر”.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أمرت مقدونيا الشمالية ستة دبلوماسيين روس بمغادرة البلاد.

وقالت الوزارة في بيان،استخدمت فيه اللغة الدبلوماسية المعتادة للإشارة إلى أنشطة التجسس: "وفقا للمعلومات الواردة من السلطات المختصة، فإن الدبلوماسيين الروس الستة المعنيين يشاركون في أنشطة تتعارض واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وإنه يتعين مغادرتهم أراضي جمهورية مقدونيا الشمالية في غضون الأيام الخمسة المقبلة".

وهذه هي المرة الثانية التي يصدر فيها أمر للدبلوماسيين الروس بمغادرة مقدونيا الشمالية منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي، حيث كانت المرة السابقة من عمليات الطرد في 28 مارس الماضي.