رئيس مجلس الأمة الكويتي يؤكد ضرورة التضامن مع الشعب الفلسطيني ودعمه

أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق علي الغانم، اليوم الجمعة، ضرورة التضامن مع الشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال، ودعمه بأي جهد وإن كان رمزيا في سبيل إعلاء قضيته.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها الغانم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في أعقاب قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم باقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين ما أدى إلى وقوع إصابات واعتقال آخرين.

وكتب الغانم، أن "ما يحدث في مدينة القدس والمسجد الأقصى دليل على أن مصطلحات النضال والكفاح والدعم والتضامن والمؤازرة لم تمت بل هي كلمات مفتاحية مفصلية لنيل الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني"، مضيفا أن "ما يحدث شاهد يومي ومتكرر على سقوط كل المقولات والخطاب السياسي الذي ساد من 30 عاما وروج للسلام الزائف والتعايش المتخيل وترتيبات ما يسمى بالنظام الدولي الجديد".

وشدد الغانم على ضرورة ألا نبخل على شعبنا القابع تحت الاحتلال بأي جهد وإن كان رمزيا في سبيل إعلاء قضيته وقضيتنا على مستوى العالم بأسره وأن نؤكد تضامننا ودعمنا له بشكل يومي ودائم وأن نفضح ممارسات الاحتلال القذرة في كل المنتديات المتاحة.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت فجر اليوم المسجد الأقصى واعتدت على المصلين فيه؛ ما أدى الى إصابة حوالي 150 شخصا، فيما اعتقل نحو 450 آخرين في إطار تصعيد إسرائيلي يتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ أيام.