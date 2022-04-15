الفلبين تعاود إقامة شعائر أسبوع الآلام بعد توقف لعامين بسبب كورونا

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عجت الكنائس بالفلبينيين في الجمعة العظيمة حيث استأنف المصلون الكاثوليك إقامة شعائر أسبوع الآلام التي كان قد تم إيقافها لعامين بسبب جائحة كوفيد- 19، بما ذلك التكفير الدموي عن الخطايا .

وبينما وضع المسؤولون حدا أقصى لعدد الأشخاص المسموح لهم بدخول الكنائس، تحمل آخرون حرارة الصيف خارج الكنائس للانضمام إلى الصلوات في النهار والليل.

وصلى فلبينيون آخرون في مواقع سياحية دينية باتت مفتوحة أمام الجمهور.

وفي أنحاء عديدة من البلاد، يجلد الرجال ظهورهم بسياط مزودة بأعواد خيزران وقطع زجاج بينما ينضمون إلى مواكب دينية، ويمشون حفاة ويغطون وجوههم بالقماش.

وقللت الحكومة الفلبينية قيود فيروس كورونا في البلاد وسط انخفاض في حالات كوفيد- 19، لتسمح بالتجمعات الحاشدة والأنشطة الدينية الأخرى.