برشلونة ينتظر نتائج أشعة بيدري بعد إصابته في أوتار الركبة

ينتظر فريق برشلونة الإسباني لكرة اقدم نتيجة الأشعة التي أجراها بيدري لاعب وسط الفريق، بعد أن تعرض لإصابة في أوتار الركبة في مباراة الفريق أمس الخميس أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني في الدوري الأوروبي.

واستبدل بيدري بفرينكي دي يونج بين الشوطين أمام فرانكفورت، الذي تأهل للدور قبل النهائي بالدوري الأوروبي عقب فوز درامي 4 / 3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وكان بيدري يعاني من إصابة في فخذه الأيمن، وقال تشافي مدرب برشلونة إنه كان قلقا بشأن الإصابة، مضيفا "إنها أنباء سيئة للغاية".

وخضع بيدري للمزيد من فحوص الأشعة اليوم الجمعة لتحديد مدى إصابته بعد أن غاب عن الفريق لفترة مطلع هذا العام بسبب مشكلة في أوتار الركبة.

ولعب بيدري 12 مباراة في الدوري الإسباني هذا الموسم، من بينها عشر مباريات لعبها منذ البداية. وفاز برشلونة بثماني مباريات منها، مقارنة بالمباريات التسع التي فاز بها الفريق أثناء غيابه الذي استمر 20 مباراة.