يعد موسم دراما رمضان، أحد الفترات الزمنية التي تنتعش فيها الأعمال الفنية التلفزيونية بقوة، ويكثر الحديث عن المسلسلات وصناعها والدراما المصرية عموماً، ويضم تاريخ الدراما المصري عامة أسماء مهمة كانت تُثري الشاشة بأعمال حققت ناجاحات كبيرة، ونتناول في هذه السلسة حكايات وتفاصيل الدراما لدى رموز التأليف.
بعد رحلتنا التي امتدت مع الراحل محفوظ عبدالرحمن، وعبرت على بعض جوانب ما كتبته فتحية العسال، نتحدث في الحلقة الأخيرة، عن الراحل أسامة أنور عكاشة، والذي يعرض له هذا العام مسلسل "راجعين ياهوى"، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالملك وإخراج محمد سلامة.
كثير من الرسائل العلمية أعدت لفهم شخصيات وتفاصيل أعمال أسامة أنور عكاشة الدرامية، الحارة وأبنائها وتفاعلاتهم، الأحداث السياسية وما تفرزه وتأثيراتها على الطبقات المختلفة، ولكن نريد في هذه الحلقة أن نقترب من عقل هذا الكاتب الذي حققت أعماله نجاحاً كبيراً، ونفهم كيف يرى الإبداع وينتقي شخوصه ليقدمها على الشاشة، بناء على ما رواه بنفسه في أحد مقالاته النادرة عام 1993 في مجلة الهلال.
يقول عكاشة: "الإبداع ببساطة ليس استخداماً لمهارة خاصة بل هو تعبير عن حاجة ملحة نفترض أنها تراكمت في نفس المبدع كل ما استطاعت أدواته أن تلتقطه من تجارب ذاتية وتعامل جدلي مع حياة الناس وقضايا الإنسان حوله، وليس المسألة إجادة استخدام اللغة أو نحتاً للألفاظ أو القوالب الانسائية ولا هي البراعة في استنباط الغريب والطريف".
وأضاف: "أن الفن بمفهومه الشامل وكل أجناسه يعتمد عنصر الإبداع فيه على خاصية فريدة هي حتمية التعبير، بمعنى أن المبدع الموهوب يحس أولا بحاجة ملحة للتعبير تكد إلحاحها تشبه الحاجات الطبيعية الفسيولوجية والنفسية، تماماً مثل النوم والأكل وبعد الإحساس بإلحاح التعبير يجد المبدع نفسه مجبراً أو مسابقاً لتبية هذا الشعور وعندها يشعر بالمتعة أو اللذة، وهذه الحتمية هي التي تنتج في النهاية فناً له قيمة".
تطرق عكاشة في مقاله إلى الأدوات التي يمكن أن يستخدمها المبدع لكي يحقق إبداعه، مؤكداً أن الموهبة ليست أداة بل هي شرط أساسي إن لم يتحقق انتفت القضية من جذرها، وقال: "الأدوات التي أعنيها تنقسم لقسمين طبيعية ومكتسبة، الأولى وهي دقة الملاحظة والقدرة على الاختزان والاسترجاع، والقدرة على التركيز والاستخلاص، والثاني هو المرتبط بالمهارة الفنية التي يحصل عليها الفنان بالدراسة أو الخبرة".
ويستطرد عكاشة في شرح الأدوات الطبيعية بالتطرق إلى شخصية سليم البدري في مسلسل ليالي الحلمية، وقال أنه من الأهمية البالغة خروج خبراته المختزنة لكي يستطيع تكوين الشخصيات لاستدعاء ما يلزم من تفاصيل وسمات ونماذج سلوكية، لكي تتكون على الشخصية ، كيف يتكلم؟ ما هي مفرداته اللغوية؟ وكيف تكون متسقة مع حالته الاجتماعية والشريحة التي ينتمي لها؟ كل هذه الأسئلة يتم الإجابة عليها من خلال المخزون، وهكذا شخصيات سليمان غانم وزينهم السماحي وغيرهم.
ويقول: "إن هذا التفرد والتميز يصدران أساسا من عملية التركيز والاستخلاص التي تؤدي إذا نمت بنجاح إلى ما نسميه بواقعية الشخصية الدرامية ومصداقيتها".
من هذا السياق نتعرف على أفكار الراحل أسامة أنور عكاشة في بناء شخصياته، وقواعده في هذا البناء، التي اعتمدت على مشاهداته للحياة عامة وتعامله مع الناس، وبالنظر لشخصياته التي كانت تشبه الشارع المصري، سوف نفهم مدى تفاعله مع مجتمعه وتفاعله معه، حيث يقول في جزء آخر من حديثه: "كل ما يلاحظه المبدع ويوتوقف عنده يتم فوراً إحالته إلى مخزن الذاكرة لتحتفظ به، والحفظ هنا لا يبقى على المخزون بحالته الخام بل يجري خلطه ومزجه وتفاعله وتمثله بكل ما سبق تخزينه وبما يرسخ في الوعي من إدارك ومن ثقافة ومن قدرة على التحليل وايضاً بكل ما رسب في العقل الباطن من مخاوف وأحلام وخبرات نفسية متعددة تتبلور في رصيد استراتيجي هو بمثابة المادة الحقيقية للمبدع ويظل هذا الرصيد دائماً تحت الطلب أي جاهزاً للاسترجاع".
قدم عكاشة العامل في المقهى وصاحبه، والباشا والفلاح والتاجر، وعمال المصانع وطلاب الجامعات والأجانب الذين عاشوا على أرض مصر، والدرويش والنصاب والسارق، عوالم من الشخصيات رسمها في أعماله التي كانت دائماً ترتبط في جزء منها بالحارة المصرية.