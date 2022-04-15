يعد موسم دراما رمضان، أحد الفترات الزمنية التي تنتعش فيها الأعمال الفنية التلفزيونية بقوة، ويكثر الحديث عن المسلسلات وصناعها والدراما المصرية عموماً، ويضم تاريخ الدراما المصري عامة أسماء مهمة كانت تُثري الشاشة بأعمال حققت ناجاحات كبيرة، ونتناول في هذه السلسة حكايات وتفاصيل الدراما لدى رموز التأليف.