اليابان تعلن انخفاض عدد السكان بمقدار 640 ألف نسمة بسبب قيود كورونا

ذكرت الحكومة اليابانية اليوم /الجمعة/ أن إجمالي عدد سكان البلاد بلغ 125 مليونا و502 ألف حتى الأول من أكتوبر الماضي، بانخفاض قدره 644 ألفا عن العام السابق، مسجلاً بذلك أكبر انخفاض على الإطلاق.

وأفادت وزارة الشئون الداخلية والاتصالات - في بيان أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية الرسمية - بأن الانخفاض يرجع إلى القيود الحدودية الأكثر الصرامة والتي فرضتها البلاد بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ حيث إن الحصيلة تشمل الرعايا الأجانب.

وتقلص عدد سكان طوكيو لأول مرة منذ 26 عامًا، فيما سجلت جميع محافظات اليابان البالغ عددها 47 باستثناء أوكيناوا انخفاضًا في عدد السكان في العام حتى أكتوبر من العام الماضي.