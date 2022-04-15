الصحة العالمية: أكثر من نصف مليار شخص أصيب بكورونا منذ نهاية 2019



قالت منظمة الصحة العالمية في وقت متأخر من أمس الخميس إن إجمالي عدد الأشخاص الذين أصيبوا بشكل مؤكد بفيروس كورونا بلغ أكثر من 500 مليون شخص.



يشار إلى أنه على مستوى العالم، وبحلول مساء أمس الخميس ، كان هناك 19ر500 مليون حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19. من بينهم 19ر6 مليون وفاة تم إبلاغ المنظمة بها، وفقا للمنظمة.



ومنذ ظهور فيروس كورونا في نهاية عام 2019، فإن غالبية الإصابات المسجلة كانت في أوروبا(5ر206 مليون شخص) وفي أمريكا (7ر151 مليون).



ومن ناحية آخرى، فإن أفريقيا أحصت فقط حوالي 2 % من إجمالي الحالات عالميا.



ومع ذلك، تشتبه منظمة الصحة العالمية في أن هناك عدد كبير من الحالات لم يتم الإبلاغ عنها في هذه القارة. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن عدد الأشخاص المصابين فعليا يساوي ما يصل إلى 97 مرة الرقم المعروف.



وفي الوقت نفسه، قلصت الدول الأكثر ثراء بشكل كبير الاختبارات، مما يجعل الحصول على أرقام واضحة أمرا أكثر صعوبة.



وحتى الآن، تم إعطاء إجمالي 3ر11 مليار جرعة من لقاحات مضادة لفيروس كورونا، طبقا لأحدث البيانات.



وذكرت المنظمة أنه حتى مع انخفاض أعداد حالات الإصابة في الكثير من الدول، فإن الجائحة لم تنته بعد، مشيرة إلى أنه في الدول الفقيرة، فإن الفئات الأولى بالرعاية ، بالأخص الممرضات والمسنين، لم يحصلوا على تطعيم.



وطالما استمر الفيروس في الانتشار، بينما لا يزال الكثيرون غير مطعمين، هناك خطر بأن تتطور تحورات جديدة للفيروس، وتنتشر بحيث لا يمكن للقاحات حماية المواطنين منها.