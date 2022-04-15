تحرير 100 محضر ضد المخابز خلال حملات تفتيشية في الأقصر

قال الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، إنه تم شن حملات بالتعاون مع مباحث التموين، تمكنت من تحرير 290 محضرا ضد أصحاب مخابز يتلاعبون في مواصفات الخبز، وعدم نظافة أدوات العجين.

وصرح صلاح، لـ"الشروق" بأن المحاضر التي تم تحريرها، منها 100 ضد المخابز البلدية التي تعرض الخبز المدعم للجمهور، والمخابز السياحية، والأفرنجية، وأيضًا 180 حرروا ضد المحلات والمتاجر في الأسواق الشعبية، بالإضافة إلى تحرير 10 محاضر مواد بترولية ضد عدد من المستودعات الموجودة بالمحافظة.

ووجه وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، بتكثيف المجهودات لتوفير رغيف خبز عالي الجودة للمواطنين، من خلال الرقابة على المخابز، للتأكد من الالتزام بوزن الرغيف، ونظافة الأدوات، والإعلان عن الأسعار، وكذلك الحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، ومنع سرقة الدقيق، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لهم خاصة الموجه لمنظومة الخبز.