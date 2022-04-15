توخيل يعتذر للاعبه المعار لكريستال بالاس

كشف توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي أنه اعتذر بشكل شخصي لكونور جالاجير، المعار لكريستال بالاس، بعدما حجب تشيلسي مشاركته مع فريقه في المباراة التي تجمعهما بعد غد الأحد في الدور قبل النهائي ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن بالاس تقدم بطلب رسمي إلى تشيلسي لكي يسمح لجالاجير باللعب في مباراة الدور قبل النهائي التي تقام على ملعب ويمبلي، ولكن تشيلسي رفض هذا الطلب بداع الشروط المنصوص عليها في عقد إعارته.

وبينما أصر توخيل على أن هذا القرار هو الصحيح، أكد أيضا أنه يتفهم الإحباط الذي يشعر به اللاعب البالغ من العمر 22 عاما.

وبسؤاله عما إذا كان يمكنه تقدير الإحباط الذي يشعر به مدرب كريستال بالاس باتريك فييرا وجالاجير، أجاب توخيل:" نعم، كانت لدي الفرصة للتحدث مع كونور، وكان بإمكاني أيضا رؤية إحباطه".

وأَضاف :"التقينا قبل عدة أسابيع، التقينا بعد فترة التوقف الدولي بالصدفة، في مطعم، خضنا محادثة، وطرأ الموضوع، واعتذرت له".

وأضاف:" لأنني أعلم كم هو لاعب تنافسي وأعرف شخصيته، أحبه كثيرا وكان من دواعي سروري أن يتواجد معي في فترة إعداد مع قبل الموسم".

وأردف :"نلعب لكي نفوز بالمباريات، القواعد كانت واضحة عندما قمنا بإعارة اللاعب. يمكنني تفهم خيبة أمل كونور، ولكن كانت هذه هي القواعد عندما قمنا بإعارته ولا نريد أن نعاني من قواعدنا".