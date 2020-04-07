إصابة 3 أشخاص إثر إنهيار سور عقار بسبب حريق في الإسكندرية

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة بإصابات طفيفة، الخميس، إثر سقوط سور منزلهم بالكامل، جراء نشوب حريق في منطقة عزبة حوض 12، التابعة لنطاق حي ثانٍ المنتزه، شرقي الإسكندرية، نتيجة تسريب غاز طبيعي، وتم نقلهم إلى مستشفى أبو قير المركزي لإسعافهم.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من إدارتي: الحماية المدنية، وشرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من الأهالي؛ حول نشوب حريقًا في منزل سكنيي، كائن بجوار شركة الصرف الصحي، في نطاق حي ثانٍ المنتزه، مع وجود مصابين.

وبانتقال الكول الأمني، رفقة الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ، تم السيطرة على النيران بإخمادها وتبريد آثارها، لعدم وصولها إلى باقي أجزاء المنزل، والمنازل المجاورة.

ووفقا لمصدر أمني، تم قطع المرافق عن المنزل "غاز، مياه، كهرباء" بواسطة المختصين، حتى إنتهاء عملية التبريد، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.