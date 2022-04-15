فتوح يدين اقتحام الأقصى: تصعيد غير مسبوق واستفزاز لا يمكن السكوت عنه

أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إقدام جيش الاحتلال على اقتحام المسجد الأقصى، والاعتداء بوحشية على المصلين والتنكيل بهم.



وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اعتبر فتوح في بيان صدر عنه، اليوم الجمعة، أن اقتحام المسجد الأقصى فجر اليوم، يمثل تصعيدا غير مسبوق واستفزازا لا يمكن السكوت عنه لمشاعر الأمتين العربية والإسلامية، ولكل الأحرار في العالم.



وقال إن هذا الاقتحام الهمجي يأتي أيضا في سياق الحرب الشاملة التي تشنها دولة الاحتلال ومستوطنيها على أبناء الشعب الفلسطيني عبر مواصلة عمليات القتل والإعدام بدم بارد، ومواصلة حملات الاعتقال والاستيطان التي شملت جميع الأراضي الفلسطينية.



وأضاف أن الاحتلال يسعى من خلال حربه الوحشية على الشعب الفلسطيني، إلى تكريس السيطرة الاحتلالية الكاملة على القدس والمسجد الأقصى، ومحاولة الاستفراد به في محاولة بائسة لكسر إرادة المواطنين ومحاولة ثنيه عن مواصلة التمسك بحقوق والكفاح لتحقيقيها.



ودعا فتوح المجتمع الدولي والأمتين العربية والإسلامية والاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات في العالم كافة، للتدخل العاجل من أجل وقف هذا العدوان الهمجي الذي يستهدف الشعب الفلسطيني ومقدساته المسيحية والإسلامية كافة.



وحيا رئيس المجلس الوطني جماهير الشعب الفلسطيني الباسلة في كل محافظات الوطن على التماسك والتصدي الموحد للاحتلال وعصابات المستوطنين، كما وجه التحية بشكل خاص للأهالي في القدس والمرابطين في المسجد الأقصى الذين تصدوا للعدوان بصدورهم العارية، وأفشلوا عملية الاقتحام للمسجد الأقصى فجر اليوم، مؤكدًا أن وحدة الشعب في أماكن تواجده كافة هي السبيل الوحيد لمواجهة العدوان المستمر وإحباط أهدافه ومخططاته.