انتخاب الجزائر في عضوية لجنتي المنظمات والتكنولوجيا في الأمم المتحدة

أعلنت الجزائر انتخابها بالتزكية لفترة مدتها أربع سنوات اعتبارا من مطلع يناير القادم في كل من لجنة المنظمات غير الحكومية، ولجنة العلم و التكنولوجيا للتنمية التابعتين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة .

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن هذه الانتخابات تكرس جهود الجزائر بقيادة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في المحافل الدبلوماسية، كما أنها تمثل علامة ثقة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة في أهمية عمل الجزائر بغية تدعيم تنفيذ السياسات والتوجهات التي صاغتها الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.

وتعتبر لجنة المنظمات غير الحكومية التي أسست عام ١٩٤٦ من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وتعد إحدى اللجان الدائمة للمجلس والمكلفة بمعالجة طلبات المنظمات غير الحكومية الرامية إلى الحصول على اعتماد لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات الصلة بنظام حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وعلاوة على الجزائر، تحصلت ١٨ دولة على العضوية في لجنة المنظمات غير الحكومية وهم الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة و تركيا، و شيلي و الكاميرون و إريتريا و ليبيريا و زيمبابوي و البحرين و الصين و الهند و باكستان و أرمينيا و جورجيا و كوستاريكا وكوبا ونيكاراغوا.

أما لجنة العلم و التكنولوجيا للتنمية، والتي تم انتخاب الجزائر فيها، تعد هيئة وظيفية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، و تشرف على معالجة المسائل المتعلقة بالعلوم و التكنولوجيا والتنمية، وتشرف على تنظيم منتدى حكومي مشترك سنويا لدراسة السياسات والتوصيات، التي سيتم تنفيذها لتعزيز العلم والتكنولوجيا من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بحلول عام ٢٠٣٠.

وبخصوص الأعضاء الجدد بجانب الجزائر في لجنة العلم والتكنولوجيا للتنمية، فهم مصر و المملكة المتحدة، والولايات المتحدة وكولومبيا وكوبا وإكوادور وتركيا، وبوتسوانا، وجيبوتي، ورواندا و تنزانيا، و الصين، و الهند، وعمان، و طاجيكستان أوزبكستان، و المجر، وليتوانيا، و رومانيا، و بليز.

