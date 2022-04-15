العراق: عملية المطرقة الحديدية في كركوك لن تتوقف حتى تحقيق أهدافها كافة



أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم /الجمعة/، أن عملية المطرقة الحديدية التي تنفذها المجموعات العسكرية في كركوك مستمرة، مشيرة إلى أنها حققت أهدافها المحددة لتجفيف منابع الإرهاب في مناطق وادي الشاي وازغيتون والمناطق المحاذية لسلسلة جبال حمرين.

وقال نائب قائد العمليات المشتركة العراقية الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري - في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن "العملية حققت نتائج جيدة خلال اليومين الماضيين وستستمر لحين تطهير المنطقة بالكامل من العصابات الإرهابية".

وأوضح أن هنالك جهوداً تبذل من قبل قيادة صلاح الدين لتضييق الخناق على العناصر الإرهابية والقضاء عليها بالكامل، لافتاً إلى أن "القطاعات الأمنية تمكنت ومنذ انطلاق العملية من العثور على أوكار وأعتدة متنوعة وتم تدميرها بالكامل.

وعملية المطرقة الحديدية هي عملية أمنية واسعة وشاملة، لتفتيش وادي الشاي ووادي ازغيتون في محافظة كركوك والمناطق المحاذية لسلسلة جبال حمرين، بمشاركة قطعات من جهاز مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة في الجيش العراقي، بإسناد من قيادتي القوة الجوية وطيران الجيش".