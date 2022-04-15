قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق المدخل الرئيسي لقرية راس كركر غرب رام الله



أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، المدخل الرئيسي لقرية راس كركر غرب رام الله، وذلك حسبما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء اليوم الجمعة.

وأفاد مراسل الوكالة، بأن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية المقامة على المدخل الرئيسي بقرية راس كركر، ومنعت المواطنين من الدخول والخروج منها، ما أدى لعرقلة حركة المواطنين.

وكانت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال اقتحمت باحات المسجد الأقصى عقب صلاة فجر اليوم الجمعة، وأطلقت وابلا من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية المغلفة بالمطاط تجاه المصلين، ما أدى إلى إصابة أكثر من 153 مصليا، بينهم اثنان في حالة الخطر.

وأقامت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس مستشفى ميدانيا داخل الأقصى، وأوضحت أن طواقمها تعاملت مع أكثر من 153 إصابة، بينها مسعفون وصحفيون، مشيرة إلى أن معظم الإصابات تركزت في المناطق العلوية من الجسم، فيما تم نقل سبع وعشرين إصابة الى مستشفيات القدس.