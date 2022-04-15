 ضبط وتحرير ٦٢٦ مخالفة مرورية بكفر الشيخ - بوابة الشروق
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ضبط وتحرير ٦٢٦ مخالفة مرورية بكفر الشيخ

كتب - محمد نصار:
نشر في: الجمعة 15 أبريل 2022 - 11:15 ص | آخر تحديث: الجمعة 15 أبريل 2022 - 11:15 ص

شنت إدارة مرور كفر الشيخ اليوم ، حملة مرورية بمدينة الحامول وبلطيم ، تحت إشراف اللواء أشرف صلاح مدير أمن كفر الشيخ، والعميد سامح العزب مدير إدارة مرور كفر الشيخ.

وأسفرت الحملات عن ضبط ٦٢٦ مخالفة مرورية متنوعة، ما بين عدم وجود حزام أمان بالسيارة، وعدم وجود طفاية حريق بالسيارة أثناء القيادة، والقيادة بطريق مخالف للسير وخطورتة على حركة السير، واستخدام الموبايل أثناء القيادة للمخالفة، والسرعة الزائدة أثناء القيادة عن المسموح به، وعدم وجود حزام الأمان أثناء القيادة، واستخدام زجاج غير المستخدم، وركن السيارة بمكان مخالف على الطريق، وغيرها من المخالفات المختلفة.

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