بابا الفاتيكان يشرف على مراسم الاحتفال بالجمعة العظيمة وينتقد التمييز بين اللاجئين

أشرف البابا فرنسيس الأول على مراسم القداس العام التي أقيمت اليوم الجمعة، في كنيسة القديس بطرس بالعاصمة الإيطالية روما احتفالا بالجمعة العظيمة في ذكرى وفاة السيد المسيح وذلك لأول مرة منذ بدء جائحة فيروس كورونا قبل أكثر من عامين.

وألقى العظة الكاردينال رانييرو كانتالاميسا، الواعظ الرسمي للأسرة البابوية.

وتابع البابا فرنسيس (85 عاما) معظم الحفل وهو جالس، حيث يعاني من مشاكل في الركبة منذ فترة طويلة.

كما امتنع عن الصلاة أمام المذبح في بداية قداس الجمعة العظيمة وظل واقفا بدلا من ذلك.

وأشار البابا في وقت سابق إلى أن العنصرية تكمن خلف حقيقة أن العديد من البلدان أبدت ترحيبها بشكل أكبر باللاجئين القادمين من أوكرانيا التي مزقتها الحرب من ترحيبها بغيرهم القادمين من أجزاء أخرى من العالم.

وقال البابا في حديثه إلى محطة "راي" التلفزيونية الإيطالية، إن الأضعف دائما ما يعاني أكثر من غيره في الحروب، مضيفا: "اللاجئون مقسمون، هناك درجة أولى ودرجة ثانية، بحسب لون البشرة ، سواء كنت قادما من بلد متقدم أو آخر غير متقدم.

وأضاف البابا: "نحن عنصريون، وهذا شيء سيء".

واستخدم فرانسيس مقابلته مع محطة "راي" للتأكيد على موقفه السلمي على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وقال رئيس الكنيسة الكاثوليكية "نحن نعيش وفقا لفكرة نقتل فيها بعضنا البعض بسبب الحاجة إلى السلطة وأشياء كثيرة".

واضاف البابا:"إنني أتفهم الحكومات التي تشتري الأسلحة.. أتفهمهم، ولكنني لا أوافق على ذلك".

وبحسب الأعداد التي رصدتها الأمم المتحدة، فإن أكثر من 7ر4 مليون أوكراني غادروا البلاد منذ تعرضها للغزو الروسي في أواخر شهر فبراير الماضي.