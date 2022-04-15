ألمانيا تسجل أكثر من 156 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجل معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض، رقما قياسيا جديدا في معدل الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا، وذلك بعد تسجيل 156 ألفا و864 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 23 مليونا و339 ألفا و311 حالة.

وذكر المعهد بحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، أنه تم تسجيل 212 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بالفيروس التاجي خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 133 ألفا و427 شخصا.

وأشار إلى أن إجمالي المتعافين منذ بدء الجائحة بلغ 19 مليونا و674 ألفا و300 شخص.