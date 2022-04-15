 القبض على مقدم برنامج مقالب وشخصين آخرين بعد إجرائهم واقعة تمثيلية لخطف شخص بالعجوزة - بوابة الشروق
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القبض على مقدم برنامج مقالب وشخصين آخرين بعد إجرائهم واقعة تمثيلية لخطف شخص بالعجوزة

محمود عبد السلام
نشر في: الجمعة 15 أبريل 2022 - 9:40 م | آخر تحديث: الجمعة 15 أبريل 2022 - 9:40 م
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على مقدم برنامج خلال عمل مقلب لاتهامه بخطف أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة العجوزة، كما تم ضبط شخص آخر من فريق العمل، وسائق تاكسي مشارك في البرنامج.

وتلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا من أحد الأشخاص، يفيد بتعرض آخر للخطف داخل سيارة بأحد شوارع المنطقة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.

وتبين أن مقدم برنامج مقالب، وبصحبته شخص آخر من فريق العمل، وسائق تاكسي، يؤدون مقلب خطف شخص بأحد الشوارع، واعتقد مقدم البلاغ أن الواقعة حقيقية.

وتمكنت القوات من ضبط مقدم البرنامج وسائق التاكسي وشخص آخر من فريق العمل، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التحقيقات.

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