روسيا تطرد 18 من موظفي بعثة الاتحاد الأوروبي لديها

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، طرد 18 موظفا من بعثة الاتحاد الأوروبي لدى روسيا وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

وذكرت "الخارجية الروسية" في بيان اليوم: "لقد جرى استدعاء سفير الاتحاد الأوروبي لدى روسيا اليوم إلى مقر الوزارة، حيث تم تسليمه مذكرة احتجاج شديد اللهجة على خلفية اعتبار 19 موظفا في البعثة الروسية لدى الاتحاد الأوروبي والجمعية الأوروبية للطاقة الذرية أشخاصا غير مرغوب فيهم".

وأضافت أن "سفير الاتحاد الأوروبي لدى روسيا تسلم قائمة بـ 18 موظفا في بعثة الاتحاد لديها يعتبرون أشخاصا غير مرغوب فيهم، وذلك تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل".

وأشار البيان إلى أنه "ردًا على الإجراءات غير الودية من قبل الاتحاد الأوروبي، تم إعلان 18 موظفًا من بعثة الاتحاد الأوروبي في روسيا أشخاصًا غير مرغوب فيهم، يتعين عليهم مغادرة الأراضي الروسية في المستقبل القريب".