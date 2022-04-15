افتتاح مسجدين بأسوان

افتتحت مديرية الأوقاف بأسوان، اليوم الجمعة، مسجدين جديدين أقيمت فيهما أول صلاة جمعة، ليصل بذلك إجمالى عدد المساجد التى تم افتتاحها بالمحافظة إلى ٨٧ مسجد ضمن خطة الإنشاءات الجديدة والاحلال والتجديد والصيانة، التى تنفذها وزارة الأوقاف حاليا على مستوى المحافظات

وكان الدكتور رمضان عبدالسميع كيل وزارة الأوقاف بأسوان، ، قد شهد افتتاح مسجد " الرحمة" بمنطقة الصداقه الجديده باداره حي شرق بمدينة أسوان.

وفى سياق متصل شهد يحيى مصطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرديسية، نيابة عن محافظ أسوان أشرف عطية، افتتاح مسجد" الأهالى "وأدي الخطبه فضيله الشيخ يوسف مصطفى مدير عام إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف بأسوان، بحضور عدد من الأئمة وأهالى القرية.