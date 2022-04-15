المكسيك: سائقو الشاحنات ينهون إغلاقا أوليا على الحدود الأمريكية

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أنهى سائقو شاحنات مكسيكيون يحتجون على حملة صارمة على الحدود مثيرة للجدل لحاكم ولاية تكساس الأمريكية جريج أبوت، إغلاقهم لجسر دولي رئيسي، وبدأوا التحرك لمواقع عبور أخرى.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال متحدث باسم هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إنه تم استئناف حركة المرور التجارية عبر جسر فار رينوسا الدولي.

وكان إغلاق المعبر قد بدأ الاثنين الماضي، بعدما عبر سائقو الشاحنات عن استيائهم إزاء حدوث تأخيرات هائلة جراء تدابير أبوت.

وتم إلغاء الإغلاق بعد أن أضرمت عصابة إجرامية النار في بعض الشاحنات، ثم وقعت بعد ذلك معركة بالأسلحة النارية مع رجال الشرطة، وفقا لتقارير إعلامية محلية.

وانصرف سائقو الشاحنات منذ ذلك الحين إلى نقاط عبور أخرى، بعد أن تسبب الازدحام المروري جراء الاضراب الأولي بالفعل في صنع طوابير طويلة بالأميال لشاحنات الخضروات والفاكهة والالكترونيات وقطع غيار السيارات.