 الخارجية الأمريكية تدعو الدول المجاورة لأوكرانيا لضمان حماية اللاجئين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الخارجية الأمريكية تدعو الدول المجاورة لأوكرانيا لضمان حماية اللاجئين

أ ش أ
نشر في: الجمعة 15 أبريل 2022 - 10:39 ص | آخر تحديث: الجمعة 15 أبريل 2022 - 10:39 ص

دعت وزارة الخارجية الأمريكية الدول المجاورة لأوكرانيا لضمان التحديد الفوري والتسجيل والحماية والرعاية المناسبة للنساء والأطفال من اللاجئين، والسعي إلى إيجاد حلول تحقق أفضل مصالح لهم.
وحذرت الخارجية - في تقرير لها أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة - من ارتفاع هائل في حجم مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي والإتجار بالبشر وسوء المعاملة والصدمات النفسية والانفصال الأسري أوقات النزاع والنزوح.
وأشار التقرير إلى أن واشنطن تسعى مع الحكومة الأوكرانية والحلفاء في الاتحاد الأوروبي ومنظمات المجتمع الدولي لتعقب جميع حالات الإتجار بالبشر التي من الممكن أن يكون قد تعرض لها اللاجئون الأوكرانيون.

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