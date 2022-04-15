أكد الجيش الأمريكي أن قيمة المساعدات التي تم تخصيصها إلى أوكرانيا منذ عام 2014، تقدر بقيمة 5 مليارات و400 مليون دولار، موضحًا أنها تشمل مساعدات أمنية وغير أمنية.

وشدد الجيش الأمريكي - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم /الجمعة/ - على التزام الولايات المتحدة الراسخ بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.

ونشر الجيش صورًا تظهر التحضيرات الجارية لإرسال شحنات من الأسلحة والذخيرة وتجهيزات لأوكرانيا في قاعدة (دوفر) الجوية بولاية ديلاوير الأمريكية.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن، الأربعاء الماضي، حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا.