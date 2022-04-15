في الحلقة 14 من الاختيار 3: أجهزة الدولة تكشف خطة الإخوان لتكوين حرس ثوري وجيش خاص

في الحلقة 14 من «الاختيار 3: القرار»، يرصد الأمن الحربي أحد العناصر الإرهابية ويدعى «عبدالرحمن»، والذي حاولت أحدى السيدات التي تتعاون مع الجهاز الهروب منه، فيقترح مصطفى على رئيسه مساعدة هذه السيدة والتي تدعى «إسراء»، ويخبره بخطته لتخليصها منهم وذلك بمساعدة القوات الخاصة.



وتراقب المخابرات العامة أحد ضباط المخابرات الدوليين، الذي جاء إلى مصر ليتعاون مع جماعة الأخوان في التجهيز لإنشاء حرس ثوري خاص بهم ليستطيع الوقوف أمام الجيش وتهديده، ويقابل هذا الضابط خيرت الشاطر الذي يخبره عن التجهيزات والشباب الذين يعملون على تحضيرهم، ويخبره أنهم سيسافرون لمدة 6 أشهر للحصول على تدريبات بالخارج، ثم تصل هذا الضابط صورة له أثناء مراقبته من مروان صاحبها تعليق: «شكرا على حسن تعاونك معنا» فيهرب فورا خارج مصر، ويحصل مروان على ملف كان مع هذا الضابط أرسل له من الرئاسة تحت عنوان «سري للغاية».



«الاختيار 3: القرار» من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة أحمد السقا، وكريم عبد العزيز، وأحمد عز، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وصبري فواز، وعبد العزيز مخيون.