بتاريخ حضارتها الممتد لآلاف السنين، واحتضانها وتفاعلها مع الثقافات المحيطة الأخرى، أصبحت مصر أشبه بلوحة فنية بديعة من مكونات عمرانية وعادات أصبحت تشكل تراثًا ثريًا وأصيلًا.

وراء ذلك عقول بشرية صنعتها، ليكون من الجدير بها أن يطلق عليها لقب "اللي بنى مصر"، وتحت هذا العنوان، سنعرض في حلقات مسلسلة بعض ملامح سيرة من شكّلوا لمصر وجهها الحضاري العظيم وتراثها الملهم، وذلك على مدار أيام شهر رمضان المبارك.

وإلى الحلقة الرابعة عشر..

يعد شهر رمضان موسما لتعدد الأصناف على موائد الطعام، وتُرهق أذهان السيدات في البحث والتفكير في تجديد الأطباق لدفع الملل من جهة، ومراعاة الميزانية المالية من جهة أخرى.

وعلى الرغم من هذه المهمة الصعبة والمرهقة، إلا أن أثرها يزول، بمجرد سماع كلمات الإطراء والثناء تؤكد شهية ولذة ما قُدم.

وعند الحديث عن "المطبخ"، تجدر الإشارة لأحد أهم رواده في العصر الحديث، وهي السيدة نظيرة نقولا، حيث اشتُهرت بكتاب الطهي الموسوعي الذي شاركتها تأليفه بهية عثمان، بعنوان "أصول الطهي: النظري والعملي"، الذي عادةً ما يُشار إليه بـ"كتاب أبلة نظيرة".

ونشر الكتاب لأول مرة سنة 1941 في صورة دليل إرشادي لمدرسي مادة التدبير المنزلي المستقبليين، وحقق نجاحًا كبيرا؛ حيث أعيد طباعته عشرات المرات، وسرعان ما أصبح هدية شائعة لأجيال عدة من المصريات حديثات الزواج، حيث قدَّمَ المجلد الذي يمتدّ لألف صفحة تقريبًا، أصول المطبخ الأوروبي والأنواع المصرية الأساسية من الكشك الصعيدي إلى الجبن الدمياطي، في لغة عربية بسيطة، وذلك بحسب الدكتور آني جول المتخصصة في تاريخ المطبخ حول العالم.

وعن سبب شهرة ونجاح "أبلة نظيرة" رغم تغير الأجيال، تقول جول: "قدرتها على التأقلم ومسايرة العصر في أعمالها المكتوبة، تعكس التحولات الاجتماعية والسياسية التي ظهرت في مصر؛ إذ بحلول السبعينيات من القرن الماضي، ركزت أبلة نظيرة على متطلبات المرأة العاملة، مؤمنة بإلحاح الحاجة إلى وصفات أبسط وأسرع وأقلّ تفصيلًا من تلك التي تضمنتها كتبها الأقدم".

وامتد اهتمام نظيرة بتفاصيل أخرى عن المطبخ لا تتوقف على الأصناف والطباق، ففي نظرها أن المطبخ الكبير زيادة عن اللزوم تعمه الفوضى سريعا، ولا بد أن يكون مطبخ البيت في جهة بحرية حتى يكون متجدد الهواء.

بجانب ذلك تنصح نظيرة السيدات، بأنه من الضروري مهما كانت إمكانياتك لا بد أن تكون ألوان الطعام على المائدة متباينة؛ إذ أن متعة العين جزأ من متعة الطعام، أهم شرط من شروط نجاح الصلصة أن يكون لونها مطابق تماما للون المادة الأساسية فيها.

ولم تهمل "أبلة نظيرة" الناحية المادية في نصائحها للسيدات؛ فأشارت إلى أن مهارة ربة المنزل لا تتجلى فقط في الطهي ولكن تتجلى أكثر في مهارات إعادة طهي ما تبقى من بواقي طهي سابق، وأدوات المرأة الأساسية إناء ونار، تخلي عن التعقيد في أدوات الطبخ وإن كان ثمة شيء أهم من الإناء والنار في المطبخ فهو ساعة الحائط، وذلك بحسب ما نقله عنها الكاتب عمر طاهر في كتابه "صنايعية مصر" الصادر عن "دار الكرمة" عام 2017.

وغدا نلتقي في الحلقة الأخيرة..