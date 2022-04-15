تراجع صادرات الغاز الطبيعي الروسي خلال الشهر الحالي

تراجعت صادرات شركة جازبروم الروسية الحكومية التي تحتكر تصدير الغاز الطبيعي الروسي إلى عملائها الأجانب الرئيسيين منذ بداية الشهر الحالي إلى أقل مستوياتها منذ ثلاثة أشهر، على خلفية تحسن حالة الطقس وتراجع أسعار العقود الفورية مما قلل طلب العملاء الأوروبيين على الغاز الروسي.



وبحسب تقديرات وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة صدرت شركة جازبروم خلال النصف الأول من الشهر الحالي نحو 407 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا إلى الدول خارج الاتحاد السوفيتي السابق. وتقل هذه الكميات بنحو 18% عن متوسط الصادرات اليومية خلال الشهر الماضي. في الوقت نفسه يقل إجمالي الصادرات اليومية للغاز الطبيعي الروسي إلى أسواقها الرئيسية منذ بداية العام الحالي بأكثر من 26% عن الفترة نفسها من العام الماضي، إلى 6ر44 مليار متر مكعب.



يذكر أن الاتحاد الأوروبي يعتمد على روسيا في تغطية 40% من استهلاكها الغاز الطبيعي، وهو ما يجعل من الصعب على الاتحاد التوقف فورا عن شراء الغاز من روسيا ردا على غزوها لأوكرانيا.



في الوقت نفسه يقول الاتحاد إنه بدأ التحرك من أجل تقليل اعتماده على واردات الطاقة الروسية.