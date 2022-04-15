ليفركوزن يستعيد خدمات تاه أمام لايبزج

اقترب المدافع الألماني جوناثان تاه لاعب فريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم من التماثل للشفاء من إصابته في الضلع وينتظر أن يشارك مع فريقه في مباراته أمام لايبزج في الدوري (بوندسليجا) بعد غد الأحد.

وقال مدرب الفريق جيراردو سيوانيس اليوم الجمعة :" التطورات جيدة. لديه فرصة كبيرة ليكون متاحا في المباراة".

وتعرض تاه للإصابة خلال المباراة التي تعادل فيها فريقه سلبيا مع بوخوم الأسبوع الماضي.

وسيتراجع ليفركوزن صاحب المركز الثالث، في جدول الترتيب، إذا خسر أمام لايبزج صاحب المركز الرابع.

ويمكن أن يستعيد سيوانيس أيضا جهود المهاجم ساردار أزمون بعد شفائه من المرض، ولكن تشكيل الفريق سيظل غير مكتمل، في ظل غياب فلوريان فريتز وأمين عدلي وتيمثوثي فوسو منساه، وجيريمي فريمبونج بالإضافة إلى كريم بلعربي الذي يغيب لنهاية الموسم.