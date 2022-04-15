 سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق - بوابة الشروق
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سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
د ب ا
نشر في: الجمعة 15 أبريل 2022 - 2:58 ص | آخر تحديث: الجمعة 15 أبريل 2022 - 2:58 ص

أفاد مراسل وكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ) بسماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق قبل قليل.

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