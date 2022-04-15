سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق

بعد نجاحها في دور مربوحة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة لرحمة أحمد وأسرة مسلسل الكبير أوي

مسلسل العائدون.. ميدو عادل: نحن في حاجة إلى هذا النوع من الخطاب الدرامي