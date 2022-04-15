قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن رحلة الإسراء والمعراج تفوق المعجزة وخرق للسُنن الكونية.

وأضاف خلال برنامج «القرآن العظيم» المذاع عبر قناة «صدى البلد» أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم توجه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في الليل، موضحا أن السير ليلا يسمى إسراءً.

وتابع أنه عُرج بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى إلى السموات العلى وسدرة المنتهى.

وبيّن أن رحلتي الإسراء والمعراج أمر لما يشاهده أحد من البشر إلا النبي، وهي ليست معجزة كالمعجزات التي تتم من أجل إثبات أحقية النبوة مثلما جرى الماء بين أصابع سيدنا محمد ينابيع وشاهدها الناس وعرفوا أنه صادق.

وذكر أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق على سنن لا تتبدل ولا تتغير إلا بأمره، فهو سبحانه وتعالى فعال لما يريد وعلى كل شيء قدير.