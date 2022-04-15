الحبس 6 أشهر لمتهم بسرقة أغطية بلاعات الصرف الصحي في الإسكندرية

عاقبت، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف، اليوم الخميس، "إ.س.س"، بائع متجول، بالسجن لمدة 6 أشهر؛ لاتهامه بسرقة أغطية بلاعات الصرف الصحي، وذلك في القضية رقم 1422 لسنة 2022 جنايات العطارين.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد القبض على شخص، وبحوزته 2 غطاء بلاعة صرف صحي.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث أنه وأثناء مرور قوة أمنية من قسم شرطة العطارين لتفقد الحالة الأمنية، تم رصد المتهم وهو يقوم بخلع أغطية البلاعات من شارع الغرفة التجارية، في محطة الرمل.

وبتفتيش المحتويات التي بحوزة المتهم تبين وجود 2 غطاء بلاعة بينها، فتم إقتياده إلى ديوان قسم الشرطة، وبمواجهته أقر بالواقعة، فتم تحرير محضر إداري بها.

وأوضحت التحقيقات أنه وبطلب أحد فنيو شركة الصرف الصحي، أكد أن البلاعات المضبوطة مال عام، وتتبع الشركة، وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت حبسه إحتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وبإحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، اتخذت بحقه قرارها المُقدم، بعضوية المستشارين: وائل رجب السيد، ومعتز نور الدين محمد، وإبراهيم حسيني إبراهيم، وسكرتير الجنايات، محمد عثمان.