خطة بابا الفاتيكان بشأن روسيا وأوكرانيا في الجمعة العظيمة تثير غضب كييف

أثار موقف البابا فرنسيس الأول إزاء غزو روسيا لأوكرانيا غضبا شديدا بين الأوكرانيين الكاثوليك، وبث الخوف من أن يلجأ مصلون يتملكهم الغضب من تعطيل شعائر أسبوع الآلام، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وواجه قرار الفاتيكان بوضع أوكراني وروسي جنبا إلى جنب خلال مراسم الجمعة العظيمة، انتقادات، باعتبار ذلك مساواة للضحايا بالمعتدين. ووصف رجل دين أوكراني كبير هذه الخطوة بأنها "في غير أوانها" و "غامضة".

وجاء في إحاطة داخلية بالفاتيكان، تم إطلاع وكالة بلومبرج عليها، أن الحيرة انتابت الأوكرانيين العاملين بالفاتيكان.