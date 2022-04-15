اعتماد دولي لمراكز التدريب والامتحان لجامعة العلمين الدولية

أكد الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة العلمين الدولية أنه بموجب اتفاقية التعاون التي تم توقيعها اليوم بين الجامعة ومؤسسة IBDL، وكيل برنامج الرخصة الدولية لقيادة الأعمال، تحصل جامعة العلمين الدولية، على ترخيص من المؤسسة لتقديم البرامج التدريبية و الشهادات بتصديق واعتماد دولي.

ويشمل الاعتماد الدولي الذي ستحصل عليه جامعة العلمين بموجب الاتفاقية، الاعتماد من معهد القيادة الدولية، وكلية إدارة الأعمال بجامعة ولاية ميسوري بالولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى اعتماد مراكز التدريب والامتحان لجامعة العلمين الدولية، وهيئة التدريب التي تقوم بتقديم هذه البرامج فى جمهورية مصر العربية.