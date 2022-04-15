الأمم المتحدة تفرج عن 100 مليون دولار لسبع دول لمكافحة مخاطر الجوع بسبب أحداث أوكرانيا

أعلنت الأمم المتحدة أنها ستفرج عن 100 مليون دولار لسبع دول، لمساعدتها في مكافحة مخاطر المجاعة المرتبطة باضطراب سوق الأغذية جراء الأزمة الأوكرانية.

وذكرت المنظمة، في بيان، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة، أن النزاع الأوكراني يؤدي إلى اضطراب أسواق الغذاء، وستفرج عن 100 مليون دولار لمكافحة الجوع، بسبب تداعيات الصراع في أوكرانيا .

وأوضح البيان أنه سيتم تخصيص 14 مليونًا للصومال و12 مليونًا لإثيوبيا و4 ملايين لكينيا و20 مليونًا للسودان و15 مليونًا لجنوب السودان و15 مليونًا لنيجيريا و20 مليونًا لليمن.

وأشار إلى أن الأموال سوف تمكن وكالات الأمم المتحدة وشركائها من تقديم المساعدات الغذائية والنقدية والغذائية الأساسية، بالإضافة إلى الإمدادات الأخرى، بما فيها الخدمات الطبية والمأوى ومياه الشرب.