قال الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن قصة أصحاب الكهف والرقيم في القرآن الكريم، مليئة بأمور توضح التصور الكلي للعقيدة، وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير.



وأضاف خلال تقديمه برنامج «القرآن العظيم» المذاع عبر قناة «صدى البلد» أن قصة أصحاب الكهف والرقيم تؤكد نسبية الزمان، وهو أمر نقف عنده لأنه مهم للغاية، حيث يقول الله في كتابه العزيز: «أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ۝ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۝ فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا».



وأوضح أن سنين هي 309، والسنة القمرية تساوي 300 سنة شمسية بالضبط، فلما نام أصحاب الكهف 300 سنة واستيقظوا قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، إذن فهناك ما يسمى بـ«نسبية الزمان» والتي نراها في قوله تعالى «تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ» وفي قوله تعالى: «وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ»، مضيفا أن اليوم بمكان في الكون يساوي ألف سنة مما نعد، وهناك يوم في الملأ الأعلى يساوي 50 ألف سنة مما نعد.



وتابع أن هذه الـ50 ألف سنة والـ300 سنة التي شعر أصحاب الكهف أنها ساعات قليلة ناموها واستيقظوا بعد ذلك وأرسلوا واردهم بدراهم من أجل أن ينتقى لهم الطعام كما جاء في قوله تعالى: «قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا».



وبيّن أنه لو عاش الإنسان 100 سنة فإنه قد قضى بذلك ما يعادل 3 دقائق في الملأ الأعلى، ومن هنا نقول لمن فقد عزيزا أنك سترحل بعده بقليل أو بدقيقة، موضحا: لو انتقل أبي ثم انتقلت بعده بـ40 عاما يبقى انتقلت بعده بدقيقة واحدة.



وأكد عضو هيئة كبار العلماء، أن نسبية الزمان تدل على أن الله خارج الزمان، ولذلك فهو الأول والآخر وهو الذي لا بداية له ولا نهاية له وهو الذي لا تتقلب عليه الأحول فهو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مشيرا إلى أن نسبية الزمان تجعل الإنسان يعلم أن هذه الدنيا صغيرة.





