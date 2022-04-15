رئيس جيبوتي يدين اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

أدان رئيس جيبوتي، إسماعيل عمر جيلي، اليوم الجمعة، اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، مطالبا المجتمع الدولي بموقف حازم لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

وقال جيلي، في تغريدة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نستنكر وندين بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، ونطالب المجتمع الدولي بموقف حازم لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف".

وأدانت السلطة الفلسطينية اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى في القدس الشرقية وقمع المصلين داخل المسجد القبلي، صباح اليوم الجمعة، ما أدى إلى إصابة 158 فلسطينيا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

ويشهد المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس الشرقية حالة من الهدوء الحذر عقب المواجهات العنيفة التي اندلعت في ساعات الصباح الأولى من اليوم الجمعة، وذلك عقب اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى وقمع المصلين داخل المسجد القبلي.

وانسحبت قوات الأمن الإسرائيلية من باحات المسجد الأقصى بعد اعتقالها نحو 400 شاب فلسطيني واقتادتهم لعدد من مراكز الشرطة في المدينة، وأعادت فتح الأبواب المؤدية للمسجد الأقصى أمام آلاف الفلسطينيين الذين وصلوا من كافة الأراضي الفلسطينية وداخل الخط الأخضر لأداء صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان.