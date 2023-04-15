 حميد: الإصابة بـ«الصليبي» جاءت في توقيت صعب.. والكأس هديتنا للجماهير - بوابة الشروق
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حميد: الإصابة بـ«الصليبي» جاءت في توقيت صعب.. والكأس هديتنا للجماهير

علي البحيري
نشر في: السبت 15 أبريل 2023 - 2:44 ص | آخر تحديث: السبت 15 أبريل 2023 - 2:44 ص

عبر عبد الرحمن حميد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، عن سعادته بنجاح الفريق في الفوز ببطولة كأس مصر، بعد الفوز على سبورتنج بنتيجة 32-22.

وأوضح حميد أنه تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في توقيت صعب للغاية، وأنه يثق في قدرة زملائه على الفوز بالبطولات، مؤكدًا أن عبد الرحمن طه حارس الفريق ظهر بشكل مميز، وكان من أسباب التتويج باللقب الذي يعتبر هدية من الفريق إلى الجماهير.

وأشار حميد إلى أنه سوف يبدأ مرحلة التجهيز للعملية الجراحية، تمهيدًا لفترة العلاج.

وكان حميد قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مشاركته أمام الزمالك في لقاء الدور نصف النهائي الذي فاز به الفريق بنتيجة 27-25 وحجز مقعده في المباراة النهائية.


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