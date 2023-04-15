 السودان: لا إصابات في صفوف المسافرين والطواقم العاملة بمطار الخرطوم بعد الهجوم عليه - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السودان: لا إصابات في صفوف المسافرين والطواقم العاملة بمطار الخرطوم بعد الهجوم عليه

وكالات:
نشر في: السبت 15 أبريل 2023 - 11:02 م | آخر تحديث: السبت 15 أبريل 2023 - 11:03 م
أعلنت الخارجية السودانية، في بيان لها مساء السبت، إن عناصر من قوات الدعم السريع "المتمردة" توغلت داخل مطار الخرطوم الدولي صباح اليوم وهاجمته.

وأكدت الخارجية تعرض طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية وطائرة سودانية أخرى لإصابات متفاوتة من قبل القوة المهاجمة، دون تسجيل إصابات في صفوف المسافرين والطواقم العاملة بالمطار.

وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة السودانية تصدت للقوى المهاجمة وتمكنت من تطهير الوجود المسلح في المطار ومحيطه حرصا منها على سلامة الطيران والمسافرين، بحسب قناة "العربية نت" الإخبارية.

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