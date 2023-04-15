 الصين تعرب عن قلقها إزاء ضم مواقع جديدة لاتفاقية التعاون الدفاعي الفلبيني-الأمريكي - بوابة الشروق
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الصين تعرب عن قلقها إزاء ضم مواقع جديدة لاتفاقية التعاون الدفاعي الفلبيني-الأمريكي

أش أ
نشر في: السبت 15 أبريل 2023 - 12:17 م | آخر تحديث: السبت 15 أبريل 2023 - 12:17 م

 

أعرب السفير الصيني في الفلبين هوانج شيليان اليوم السبت، عن قلقه إزاء ضم المزيد من المواقع لاتفاقية التعاون الدفاعي المعزز بين الولايات المتحدة الأمريكية والفلبين، وذلك بعد إعلان الفلبين خلال الشهر الجاري عن ضم أربعة مواقع جديدة للاتفاقية.

وقال شيليان، إن الولايات المتحدة تعتزم الاستفادة من المواقع الجديدة بجزيرة "لوزون"؛ للتدخل في الوضع في مضيق تايوان لخدمة أهدافها الجيوسياسية ودفع أجندتها المناهضة للصين، وذلك حسبما نقلت شبكة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية.

كما أعرب السفير الصيني، عن رفضه ما أعلن من أن المواقع الجديدة ستسهم في حماية عشرات الآلاف من العاملين الفلبينيين في تايوان، مضيفا أن بلاده آخر دولة قد ترغب في رؤية صراع بمضيق تايوان.


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