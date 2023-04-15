جمال عبدالحميد: الخير جاي مع أوسوريو

أبدى جمال عبدالحميد، نجم الزمالك السابق، تفاؤله بتعاقد ناديه مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلفا للبرتغالي جيسوالدوا فيريرا.

وقال جمال عبدالحميد في تصريحات لقناة ناديه:" متفائل للغاية بالتعاقد مع أوسوريو لتدريب الزمالك، الراجل وقت ما مضينا العقود خارج البلاد فزنا على البنك الأهلي 1-0، ووقت وصوله إلى مصر كسبنا حرس الحدود 3-0".

وأضاف:" هناك حالة من التفاؤل مع هذا الرجل جاي ومعاه الخير، خاصة وأن الفترة الماضية الفريق خاض عدد من المباريات أمام فرق أضعف من البنك الأهلي وحرس الحدود مع ذلك تعرضنا للخسارة وساهمنا في شهرة بعض المدربين رغم أنهم لا يزالوا يعانوا من شبح الهبوط".

واتم:" وجود أوسوريو مع الزمالك في الفترة الراهنة بشرة خير لجماهير النادي".