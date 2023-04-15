رئيس الطائفة الإنجيلية: تواصل مصر مسيرة التنمية رغم التحديات التى يشهدها العالم

تقدم القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بالتهنئة بعيد القيامة المجيد، والتهنئة أيضًا لكل المسلمين بشهر رمضان المعظم، وقرب حلول عيد الفطر المبارك أعاد الله هذه الأيام المباركة على مصر والمصريين بالخير والبركة.

ووجه زكي، خلال كلمته بالاحتفال بعيد القيامة المجيد بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لكل ما يبذله من مساعٍ جادة في خدمة الوطن، والعمل الجاد الدؤوب في مختلف المجالات والأصعدة، وفي جميع أنحاء البلاد، للنهوض ببلادنا العزيزة.

وأشار رئيس الطائفة الإنجيلية، بمصر إلى أنه رغم التحديات التي تشهدها دول العالم بأسرها، تواصل مصر مسيرة التنمية بخطى ثابتة نحو المستقبل، تحت ظل قيادة حكيمة ومخلصة، وشعب واعٍ محب لوطنه.