قاد النبي محمد -صل الله عليه وسلم- قبل نحو 15 قرنًا من الزمن، رسالة الإسلام من قلب شبه الجزيرة العربية، وبدأ بلاغه بالأقربين من أهله وأبناء قبيلته ومجتمعه، ثم كانت الهجرة إلى المدينة المنورة بمثابة توسع لرسالة الإسلام، وتأسيس دولته بمكونات فكرية وحضارية.



ومع تمدد الدولة الإسلامية، زاد التأثر والتفاعل مع الثقافات والحضارات الأخرى، ووثقت الكتابات والمراجع التاريخية الأحداث التي جرت في تلك الحقب، وتناولها المفكرون بالتحليل، ومن بينهم الكاتب أحمد أمين، خلال مجموعته المكونة من 3 أجزاء، تناولنا الأول والثاني وهما: "فجر الإسلام" و"ضحى الإسلام".



ونختتم مع العشر الأواخر من الشهر الكريم الجزء الثالث، والذي جاء بعنوان: "ظهر الإسلام".



الحلقة الرابعة..

نستكمل حديثنا عن العهد العباسي، بذكر أحد ملامح التطور والحضارة، بتطور كبير في حركة الزخرفة والعمارة، أسست لما عرف بعد ذلك "بالفن الإسلامي"، والذي لا زال يستخدم إلى يومنا هذا، كجزء معبر عن الثقافة والهوية الإسلامية.



- زخرفة المصاحف والأضرحة

يقول أحمد أمين: "وجدت عمائر كثيرة قد دخل فيها فن الزخرف، وإذا كان القرآن مقدسًا معظمًا، دار كثير من الفن حول المصاحف، من كتابة جميلة للمصحف على ورق جميل وتجليده بالجلد الفاخر وتذهيبه وتحليته، كذلك بعث الدين على الإشادة بالحياة الأخرى، فكان من أثر ذلك بناء المقابر وزخرفتها وبناء الأضرحة فوقها".



- ذهب المذاب

ويكمل: "وقد زين المسلمون المحاريب بالنقش بالجص، وكلما أمعنوا في الترف أمعنوا في الزينة الفنية بعد أن كانوا يعيشون في الصدر الأول عيشة بسيطة ساذجة، ووجدناهم يستخدمون الذهب المذاب في طلاء الأواني الخزفية، وصار لنقوشهم وعمارتهم طابعا خاصا، حتى لا يمكن نسبتها لغيرهم، فابتدعوا فنًّا جديدًا".



- تجاوز التقليد

وحتى في التحف الصغيرة كالدواة، والخنجر، ونقوش الغمد، وجلد القرآن، وأصبح لها طابعا خاصا، غير ما كان عند غيرهم، وليس يضرهم اقتباس فنها من الأمم الأخرى، إنما يضرهم وقوفهم عند تقليدهم المحض، وهو ما لم يفعلوه، فالعرب أنشئوا في سرعة حضارة جديدة وفنًّا جديدًا، مختلفين عن الحضارات والفنون التي قبلهما، حتى إن الحكام الذين قهروا العرب وأرغموهم لحكمهم كالتتار وغيرهم، اعتنقوا دينهم وأسسوا حضارتهم عليها.



ويختتم بأن الحضارة الإسلامية، والفنون الإسلامية كانت ذات أثر عظيم في العالم غربية وشرقية، ولا فرق بين أن يكون منشئو الحضارة عربًا أو فرسًا أو مغاربة، فكلها حضارة إسلامية، فلا يعود فضل العرب إلى أنهم نقلوا الفنون والعلوم اليونانية، بل إنهم زادوا عليها من مخترعاتهم ومبتكراتهم.



وغدا نلتقي بحلقة جديدة...