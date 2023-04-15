صن داونز يودع كأس جنوب إفريقيا بعد الخسارة أمام ستيلينبوش

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ودع فريق صن داونز منافسات بطولة كأس جنوب إفريقيا من الدور ربع النهائي، بعد الخسارة أمام فريق ستيلينبوش مساء اليوم السبت.

وخسر فريق صن داونز أمام نظيره ستيلينبوش بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب آثلون مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس جنوب إفريقيا.

افتتح أهداف لي لانجفيلدت حارس مرمى فريق ستيلينبوش في الدقيقة 38، بعد تسجيله هدفا لفريق صن داونز بالخطأ في مرماه «هدف ذاتي»، لينتهي الشوط بتقدم الضيوف بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، أدرك المهاجم إقرام راينرز هدف التعادل في الدقيقة 48، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويسجل الهدف الثاني لفريقه ستيلينبوش في الدقيقة 58، لينتهي اللقاء بفوز الضيوف بهدفين لهدف.