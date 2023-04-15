 صن داونز يودع كأس جنوب إفريقيا بعد الخسارة أمام ستيلينبوش - بوابة الشروق
السبت 15 أبريل 2023 9:05 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟
النتـائـج تصويت

صن داونز يودع كأس جنوب إفريقيا بعد الخسارة أمام ستيلينبوش

محمد عاطف
نشر في: السبت 15 أبريل 2023 - 8:56 م | آخر تحديث: السبت 15 أبريل 2023 - 8:56 م

ودع فريق صن داونز منافسات بطولة كأس جنوب إفريقيا من الدور ربع النهائي، بعد الخسارة أمام فريق ستيلينبوش مساء اليوم السبت.

وخسر فريق صن داونز أمام نظيره ستيلينبوش بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب آثلون مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس جنوب إفريقيا.

افتتح أهداف لي لانجفيلدت حارس مرمى فريق ستيلينبوش في الدقيقة 38، بعد تسجيله هدفا لفريق صن داونز بالخطأ في مرماه «هدف ذاتي»، لينتهي الشوط بتقدم الضيوف بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، أدرك المهاجم إقرام راينرز هدف التعادل في الدقيقة 48، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويسجل الهدف الثاني لفريقه ستيلينبوش في الدقيقة 58، لينتهي اللقاء بفوز الضيوف بهدفين لهدف.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك