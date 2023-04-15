فرنسا تدعو إلى وقف الاشتباكات في السودان

أعربت فرنسا، اليوم السبت، عن "قلقها الشديد" حيال الوضع في السودان، داعية إلى "بذل كل ما في الإمكان" لوقف الاشتباكات الجارية بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع.

ورأت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، أن "العودة إلى عملية سياسية تجمع كل الأطراف وتقود إلى تعيين حكومة انتقالية وإجراء انتخابات عامة، يمكنها لوحدها إيجاد تسوية دائمة لهذه الأزمة"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأكد البيان أن فرنسا "جاهزة مع شركاء السودان الآخرين، لتسهيل خروج من الأزمة والتشجيع على حل سياسي"، مؤكدا استعداد السفارة الفرنسية في الخرطوم ومركز الأزمة في باريس لضمان أمن الرعايا الفرنسيين.