رضوى الشربيني: واجهت معاملة قاسية من شخص حبيته ومكنتش قادرة أعيش بدونه

قالت الإعلامية رضوى الشربيني، إن الشعور بالحب ورفضها الاستغناء عن شخص ما في كان يوما في دائرة حياتها، كان دافعًا وراء تغاضيها عن الإساءة والمعاملة القاسية في حق نفسها.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج «أنا والقناع» مع الإعلامية منى عبد الوهاب، المذاع عبر شاشة «CBC» وعرضت مساء الجمعة: « تعاملت معاملة قاسية في منتهى السوء، وعملت نفسي مش شايفة وكنت بكبر دماغي، كنت شايفه أني مقدرش أعيش من غيره، ومكنش يصح أقبلها على نفسي».

وتابعت: «لو لا هذه التجربة، لم أكن يوما الست التي تفضل الموت على فعل شيء ضد كرامتها.. أنا حاليا ومفيش شخص يقدر يتكلم معايا أيا كان اسمه؛ بطريقة لا تعجبني، لو حد عصبني هيشوف نفسه على بعد 6 أمتار هنطح فيه زي الثور».

وعلقت على واقعة إلحاق ابنتها اسمها باسم الأم -وليس اسم الأب- في أحد الفيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة: «البنت قالت تمارا رضوى الشربيني، وده أبوهم وأنا أمهم، هو حد خلفهم غيرنا»، لافتة إلى رغبة ابنتها أن تصبح مشهورة مثل والدتها.

وأشارت إلى شعورها بالخطأ إزاء نشرها الفيديو بعد الهجوم عليها من رواد الموقع، قائلة: «احترمت وجهة نظر الناس وحذفت الفيديو، لأني كنت غلطانة، كان عيب مني لأن والدهم حي».