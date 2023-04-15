 رضوى الشربيني: واجهت معاملة قاسية من شخص حبيته ومكنتش قادرة أعيش بدونه - بوابة الشروق
السبت 15 أبريل 2023 5:52 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟
النتـائـج تصويت

رضوى الشربيني: واجهت معاملة قاسية من شخص حبيته ومكنتش قادرة أعيش بدونه

محمد شعبان
نشر في: السبت 15 أبريل 2023 - 4:40 ص | آخر تحديث: السبت 15 أبريل 2023 - 4:40 ص

قالت الإعلامية رضوى الشربيني، إن الشعور بالحب ورفضها الاستغناء عن شخص ما في كان يوما في دائرة حياتها، كان دافعًا وراء تغاضيها عن الإساءة والمعاملة القاسية في حق نفسها.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج «أنا والقناع» مع الإعلامية منى عبد الوهاب، المذاع عبر شاشة «CBC» وعرضت مساء الجمعة: « تعاملت معاملة قاسية في منتهى السوء، وعملت نفسي مش شايفة وكنت بكبر دماغي، كنت شايفه أني مقدرش أعيش من غيره، ومكنش يصح أقبلها على نفسي».

وتابعت: «لو لا هذه التجربة، لم أكن يوما الست التي تفضل الموت على فعل شيء ضد كرامتها.. أنا حاليا ومفيش شخص يقدر يتكلم معايا أيا كان اسمه؛ بطريقة لا تعجبني، لو حد عصبني هيشوف نفسه على بعد 6 أمتار هنطح فيه زي الثور».

وعلقت على واقعة إلحاق ابنتها اسمها باسم الأم -وليس اسم الأب- في أحد الفيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة: «البنت قالت تمارا رضوى الشربيني، وده أبوهم وأنا أمهم، هو حد خلفهم غيرنا»، لافتة إلى رغبة ابنتها أن تصبح مشهورة مثل والدتها.

وأشارت إلى شعورها بالخطأ إزاء نشرها الفيديو بعد الهجوم عليها من رواد الموقع، قائلة: «احترمت وجهة نظر الناس وحذفت الفيديو، لأني كنت غلطانة، كان عيب مني لأن والدهم حي».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك